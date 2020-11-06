Жители российской деревни попросили Ангелу Меркель о ремонте дороги

Жители пермской деревни Косотуриха записали обращение к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель и попросили ее отремонтировать им дорогу. Видео появилось в сообществе «Mash | Мэш» в соцсети «ВКонтакте».

Текст обращения зачитал местный житель Андрей Кулешов. Он объяснил, что Германия была выбрана из-за высокого качества немецких дорог. Как выяснил Mash, жители Косотурихи написали письмо в посольство Германии, предложили присоединить проблемный участок к немецкой дорожной системе и построить там качественную магистраль. Однако пока активисты не получили ответ от властей Германии.

Материалы по теме «Мне казалось, что весь беспредел позади» История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье Теперь поживут Съемное жилье в России резко упало в цене. Но скоро рынок ждет новый обвал

Кулешов рассказал, что по дороге с трудом проезжают машины скорой помощи, пожарные службы и школьные автобусы, а в зимнее время ситуация усугубляется. По словам жителей деревни, они несколько раз обращались в местную администрацию и просили отремонтировать дорогу. Однако чиновники отказали в этом и заявили, что участок бесхозный. Кулешов отметил, что получил от властей «одни отписки и одни отказы».

Россияне также попытались обратить внимание на проблему еще одним способом. Они выложили на дороге несколько бетонных блоков и назвали это место «Аллеей славы деревни Косотуриха». На каждом из них активисты разместили надпись. «А это памятная плита в ознаменование события деревенской важности: Филипп Киркоров в декабре 2020 года снимет клип, Даня Милохин покупает шесть соток земли тут, Ксения Собчак открывает крабовый Косотурихинский завод! (пусть это все неправда, но вдруг дорогу приведут в порядок и освещение сделают по этим случаям?!)» — говорится в обращении.

В октябре оставшиеся без квартир дольщики из Барнаула записали обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову и попросили его рассказать об их проблеме президенту России. Они отметили, что находятся «на грани катастрофы», так как уже оплатили стоимость недвижимости, но ключи не получили, а обращения к региональным властям не помогли. Вскоре на проблему обратили внимание правоохранительные органы, которые пообещали провести проверку в отношении застройщика.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться