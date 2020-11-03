Жители российского города «подарили» чиновникам таз с тряпками

Жители столицы Башкирии Уфы решили привлечь внимание властей к проблеме точечной застройки и «подарили» местной администрации таз с тряпками и порошком. Россияне посчитали, что эти вещи помогут «найти» их двор, на месте которого началось строительство высотки, сообщает издание «ProUfu.ru».

Акцию провели владельцы квартир в одном из жилых домов на улице Конституции, где началось строительство 27-этажного здания. По словам активистов, застройщику выделили дворовую территорию, не спросив согласия жителей соседнего дома. В итоге недовольные собственники оставили в здании мэрии рядом с ящиком для обращений граждан вещи и моющие средства для уборки. Таким способом они хотели посоветовать городским властям «сделать генеральную уборку и в том числе убраться во дворе».

По данным издания «Уфа1.ру», в конце октября 2020 года уфимцы поставили около огороженной застройщиком территории похоронную табличку. Так они хотели показать, что потеряли свою дворовую территорию. В день установки памятника активисты также записали обращение к президенту России Владимиру Путину и главе региона Радию Хабирову. Местные журналисты обратились за комментариями в пресс-службу Хабирова и к представителям застройщика, но ответа не получили.

В начале октября 2020 года жители Уфы пытались отстоять территорию на улице Шота Руставели, где началось строительство другого высотного здания. Тогда на недовольство обратил внимание глава региона Радий Хабиров. Он встретился с активистами и вскоре потребовал прекратить стройку. Хабиров заявил, что «упрется копытами» в пику строителям и проконтролирует, как исполняют его требование, и добавил, что «хочет взять попкорн и посмотреть, что там будет дальше». Вскоре одна из активисток заметила, что работы не прекратились и отнесла в мэрию подарок — несколько пакетов воздушной кукурузы. Женщина пожелала Хабирову «приятного просмотра».

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