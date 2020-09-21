Жителей российского города возмутил памятник с «сс» в слове «раса»

В столице Башкирии Уфе в рамках международного фестиваля «Город прав» появился новый памятник, в надписях которого допустили ошибку. Об этом сообщает ProUfu.ru.

Новый арт-объект, посвященный Всеобщей декларации прав человека, установили на улице Коммунистической. Он представляет собой большую круглую плиту, в которой вырезана фигура Витрувианского человека Леонардо да Винчи, а вокруг него выгравированы связанные с декларацией слова на русском, английском языках и на латыни: «мораль», «культура», liberty, nation, lex и другие. Однако одно из слов автор написал неправильно — в слове «раса» он употребил «сс» вместо одной буквы «с».

Ошибка в памятнике не возмутила уфимцев. Многие из них оказались недовольны тем, что на плиту не поместили слова на языках республики, включая башкирский, и обвинили автора проекта директора Центра современного искусства «Облака» Валериана Гагина в дискриминации. Гагин отрицает все обвинения в нарушении закона о языках республики, а также заявил об авторских правах на памятник и отказался его переделывать.

В сентябре в одном из микрорайонов Самары появился новый арт-объект — скульптуры трех стальных слонов, выкрашенных в красный цвет. Однако животные оказались «слепыми», так как у них отсутствовали глаза. Авторы проекта не уточнили, почему оставили слонов «незрячими».

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