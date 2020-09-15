На улице российского города появились «слепые слоны»

На улице самарского микрорайона «Новая Самара» появились статуи слонов, на которых не нарисовали глаза. Об этом сообщает «63.ру».

Фигуры слонов являются новым арт-объектом, установленным накануне Дня города, который прошел в Самаре 13 сентября 2020 года. Они были сделаны из 600 стальных деталей, выкрашенных в красный цвет. Однако у животных отсутствовали глаза. Авторы проекта не уточнили, почему оставили скульптуры «слепыми». В мастерской, где работали над фигурами, отметили, что процесс создания занял у них около двух месяцев. Скульптуры также покрыли специальной эмалью, которая будет защищать краску от негативного воздействиях погодных условий. Благодаря такой технологии реставрация не потребуется в ближайшие несколько лет.

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Идея создания скульптурной композиции из слонов принадлежит застройщику микрорайона «Новая Самара» ГК «Финстрой». Там говорят, что слоны являются для сотрудников талисманом, так как животные участвовали в первом рекламном ролике компании. Местные жители также связывают с этими животными большое количество легенд.

В начале сентября 2020 года в Самаре под государственную охрану решили взять дом со слонами, также известный как дача купца Головкина. В 2018 году на ее территории прошла скандальная вечеринка, организованная в честь открытия модного бутика. Под федеральной защитой здание планируют отреставрировать и отдать международной архитектурную школе Самарского государственного технического университета (СамГТУ).

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