Посетителям московского парка предложат сесть на два стула

Посетителям московского парка Царицыно предложат сесть на два стула — новый арт-объект, посвященный последствиям пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Арт-объект получил название «Притяжение». Он представляет собой два трехметровых стула, выполненных из светлого материала. Стулья находятся на расстоянии 20 метров и соединены между собой мостом-дорожкой, сделанной в форме ярких пазлов. Каждый посетитель может забраться на объект, присесть и посмотреть на своего партнера.

Автором проекта выступила художница Марина Звягинцева. Она посвятила работу взаимоотношениям во время пандемии коронавируса, из-за которой люди оказались фактически заперты в своих домах и не виделись со своими близкими. В пресс-службе проекта рассказали, что стулья являются метафорой разобщенности социальной дистанции, в то время как пазлы дорожки символизируют процесс восстановления связи, утерянной за месяцы изоляции.

В августе 2020 года в Санкт-Петербурге появился памятник, символизирующий «победу над коронавирусом». Конструкцию, повторяющую форму вируса, обнесли черной клеткой и установили рядом с молодежным центром. Автор объекта работал над ним в течение нескольких месяцев.

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