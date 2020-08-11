В Подмосковье появился «Бомж-дом»

Неподалеку от подмосковного Можайска появился «Бомж-дом», полностью сделанный из холстов. Он построен на территории арт-пространства «Деревня», которое создала команда московского дизайн-завода «Флакон». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Объект выполнен в форме большого морского конька. Внутри есть несколько комнат, но свободного места немного — только хранилище для продуктов, небольшая кухня с умывальником и спальня. Холсты для рисования заменяют стены.

Материалы по теме Планы на будущее Поющий мост, ЛГБТ-дворец и цифровая деревня — во что превратятся главные недострои планеты Осторожно: закрашено В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?

Автор проекта, художник Павел Суслов, живет здесь все лето и называет постройку «Бомж-домом». «Это один дом, просто меняющий форму. Дом без определенного места жительства, то есть он появился здесь и потом телепортировался в следующем году в другую точку», — рассказывает художник.

К сентябрю этого года Суслов планирует расписать все «стены». Чтобы холсты можно было легко снять, они неплотно скреплены между собой. Через образовавшиеся щели в дом проникают насекомые, но художник говорит, что для него это не проблема: «Комары, холод, волки, лисы, птицы, змеи, ежики, динозавры. Все в порядке. Я с ними договариваюсь».

Суслов не первый раз создает подобные объекты. До этого он жил в «человеческой голове» в арт-деревне «Никола-Ленивец», в «самолете» в Жуковском, а в год 70-летия Победы — в «танке». Все эти дома он сделал из обычных холстов.

Похожий проект уже был реализован в 60-е годы швейцарским скульптором Жаном Тэнгли и его женой французской художницей Ники де Сен-Фалль. Тогда они создали недалеко от Парижа большой парк с жилыми постройками. Одна из них была в форме огромной женщины, другая напоминала циклопа.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru