Россияне построили дом из отписок чиновников

Обманутые дольщики из Санкт-Петербурга построили бумажный дом, в качестве материала они использовали отписки чиновников, которые получили за 4 года. Об этом рассказал во «ВКонтакте» один из дольщиков ЖК «На Заречной» Алексей Лалетин.

Строительство дома ЖК «На Заречной» и ЖК «Три Апельсина» началось в 2012 году. Готовность объектов стремительно падает с каждым годом, написал Лалетин. Первый дом готов на 80 процентов против 92 процентов двумя годами ранее, такая же участь постигла и «Три Апельсина».

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Затраты на достройку за два года выросли со 100 до 180 миллионов рублей на каждый дом. «На наших объектах не ведутся строительные работы уже четвертый год, нет ни конца ни края бесконечным отпискам органов госаппарата», — заявил автор комментария.

В июле Счетная палата (СП) заявила, что есть риск увеличения количества обманутых дольщиков в России. Это может произойти из-за участившихся случаев банкротств небольших и средних застройщиков на фоне кризиса, а также из-за снижения покупательной способности.

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