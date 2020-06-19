Стену российской новостройки сдуло ветром

В российском городе Мурино (Ленинградская область) сильным ветром сдуло стены новостройки в жилом комплексе «Ромашки». В результате никто не пострадал, поскольку объект является нежилым — там еще идут строительные работы. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Представитель застройщика ООО «Романтика» (дочерняя компания девелопера «ГК "О2"») Анатолий Соболев сказал «не ребенка же убило» и добавил, что стены просто не были закреплены сверху. Председатель областного Госстройнадзора Денис Горбунов заявил, что покосившиеся стены являются самонесущими и из-за них дом не рухнет.

ЖК «Ромашки» — один из самых проблемных долгостроев региона. Его должны были завершить еще в 2018 году. Как пишет канал, обманутые дольщики и пайщики (их около 2,8 тысячи человек) ждут квартир уже пять лет — тогда стройку заморозили. Сами продажи открылись еще раньше — еще в 2013 году. В настоящее время проблему пытаются решить с помощью софинансирования от «Дом.РФ».

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