В Петербурге коронавирус «заперли в клетке»

В Санкт-Петербурге установили памятник «победе над коронавирусом». В основе концепции лежала идея заключения его под стражу силами врачей и ученых. Об этом сообщается в сообществе «Красногвардейский LIVE» в социальной сети «ВКонтакте».

Конструкцию установили рядом с молодежным центром «Квадрат». Автором инсталляции выступил стрит-арт-художник Alex Ko. «Символически заперев вирус в клетке, мы предотвращаем его свободное перемещение. Дай Бог это поможет!» — сказал он.

Работа над памятником велась несколько месяцев. В настоящее время арт-объект находится по адресу: улица Передовиков, дом 16, корпус 2.

Ранее стало известно, что трем врачам из Оренбурга, борющимся с коронавирусом, местные бизнесмены подарили квартиры. «Каждый день они рискуют своим здоровьем ради других. Спасибо вам огромное от всех оренбуржцев», — сказал губернатор Денис Паслер.

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