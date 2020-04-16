Борющимся с коронавирусом российским врачам подарили квартиры

Российские бизнесмены подарили трем врачам в Оренбургской области, борющимся с коронавирусом, квартиры. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Денис Паслер.
Как сказал чиновник, предприниматели подарили недвижимость Виталию Приймаку (анестезиолог-реаниматолог), Максиму Коннову (анестезиолог-реаниматолог) и Юлии Приходько (заведующая приемным отделением инфекционной больницы).
«Поговорил с врачами онлайн, поблагодарил, постарался поддержать. Это настоящие герои, которые ведут борьбу за каждого пациента. Наш бизнес, которому сейчас совсем непросто, находит ресурсы, чтобы поддержать врачей, их силы и настрой на победу над пандемией. ... Каждый день они рискуют своим здоровьем ради других. Спасибо вам огромное от всех оренбуржцев», — сказал Паслер.
«Это очень неожиданно! Мы ведь просто выполняем свою работу, делаем то, что должны», — прокомментировала такой дар Юлия Приходько телеканалу ОРТ.
Согласно данным местного минздрава, в регионе 157 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции, трое выздоровели, двое скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения