Российский олигарх подарил детям 12 квартир

Российский олигарх и глава «Сафмара» Михаил Гуцериев подарил 12 финалистам суперсезона телешоу «Ты — супер!» квартиры в тех городах, где они живут. Об этом сообщает телеканал «НТВ».

В конкурсе принимали участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Первой жилье получила Анастасия Симоганова. Девочка удивилась, что в помещении уже полностью сделан ремонт, имеется вся техника и мебель, а также подготовлено место для пианино.

«Это очень неожиданно, потому что я на самом деле не ожидала», — поделилась Анастасия, когда на сцене ей вручили ключ от новой квартиры. Жилье остальных финалистов пока еще строятся.

Ранее стало известно об омском бизнесмене Владимире Буланове, который подарил благотворительному центру «Радуга» свой особняк с условием, чтобы здание использовали только для нужд больных детей.

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