Жилье для вечеринок запретили из-за коронавируса

Онлайн-платформа для аренды жилья Airbnb ввела запрет на так называемое жилье для вечеринок — дома, которые специально снимают для проведения мероприятий с большим числом присутствующих. Мера направлена на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в блоге организации.

Теперь с помощью платформы нельзя будет арендовать не только данный формат жилья, но и любую недвижимость, вмещающую больше 16 человек. Есть и дополнительные меры предосторожности: например гостей, которые младше 25 лет, не заселят без положительных отзывов от собственников.

«Введение полного запрета на вечеринки и мероприятия соответствует интересам общественного здравоохранения», — говорится в обращении компании. По мнению Airbnb, некоторые как будто бы перенесли свое поведение в барах и клубах домой, что негативно отражается на заболеваемости.

Ранее власти американского Лос-Анджелеса решили бороться с запрещенными во время карантина домашними вечеринками с помощью отключения воды и электричества. Посетители таких мероприятий не носят масок и не соблюдают необходимую дистанцию.

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