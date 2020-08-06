C домашними вечеринками во время карантина поборются отключением электричества

Власти американского Лос-Анджелеса поборются с запрещенными во время карантина домашними вечеринками с помощью отключения воды и электричества. Об этом заявил мэр города Эрик Гарцетти, сообщает CBS News.

«Несмотря на то что пандемия сгубила тысячи людей в Лос-Анджелесе, некоторые домовладельцы подвергают всех рискам, сдавая дома под крупные вечеринки. Это безответственность на грани со смертельной опасностью», — приводит издание слова градоначальника.

Гарцетти подчеркнул, что городские власти сделают все, что потребуется, чтобы прекратить подобные сборища. Он отдельно подчеркнул, что массовые мероприятия нарушают принятые во время эпидемии законы, а их посетители не носят масок и не соблюдают необходимую дистанцию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 4,8 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 198 тысяч из них приходятся на Лос-Анджелес. В городе зафиксировано около 4,8 тысячи летальных исходов из-за вызванной коронавирусом болезни, всего по стране погибших насчитывается более чем 158,2 тысячи.