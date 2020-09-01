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Двор российской «золотой школы» превратили в арт-объект

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Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Двор школы № 106 на Вторчермете в Екатеринбурге превратили в арт-объект. Теперь в учебном заведении, которое из-за внешнего вида прозвали золотым, можно увидеть современное искусство. Об этом сообщает «66.ru».

В ходе реконструкции территорию оборудовали яркими скамейками необычной формы, фонарями, беседкой, детской игровой зоной и спортивной площадкой. Также там установили арт-объекты — золотые трубы, напоминающие дерево знаний, а также белые фигуры в виде читающих людей и большие зеркальные камни. На входе поставили литые ворота с вензелями золотого цвета.

В ближайшее время у российской «золотой школы» появится новый стадион, выполненный в стиле здания, а также новый фасад, напоминающий дворец. У дверей установят колонны и статуи львов, а на козырьке — ангелов путти. Снаружи школу покрасят в небесный цвет и декорируют узором. Мэр Екатеринбурга уже одобрил проект.

Ремонт школы начался в 2014 году. Тогда местный бизнесмен и выпускник этого образовательного учреждения Андрей Симановский помог с реконструкцией спортзала. После в школе появились «золотые» туалеты, новые классы и коридор. О новом дизайне узнали и за границей. The Times сравнил школу с Зимним дворцом, утверждает издание. Недавно Симановский рассказал, что работает без дизайнера и ставит перед собой цель «сделать этот мир красивее, чтобы ученикам было веселее».

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