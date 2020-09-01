В российском городе Христа и апостолов поменяли на мозаичных женщин

В российском городе белоснежные статуи Христа и апостолов поменяли на арт-объект — монументальных женщин, выполненных в мозаичной технике. Об этом сообщает «NGS24.RU».

Композиция появилась в Красноярске около входа в Сибирский институт искусств. Раньше на этом же месте стояли статуи Христа и апостолов. Однако представители вуза договорились с митрополитом Пантелеимоном, который разрешил на некоторое время заменить скульптуры на новые, из-за чего Христа и апостолов отправили на хранение. На данный момент они находятся на территории городского Рождественского храма.

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Новый арт-объект представляет собой четырех женщин в покрытых мозаикой традиционных русских платьях и кокошниках. Цветовая палитра каждой из них символизирует одно время года — синяя с белым, желтая с зеленым, красная с зеленым и коричневая с оранжевым. Автором арт-объекта выступил Илья Царинный — выпускник института, около которого установили монументы. В процессе работы ему также помогал руководитель кафедры «Скульптура» Александр Ткачук. Статуи подготовили специально к началу учебного года, с 1 сентября они будут «приветствовать» студентов.

В июне из-за движения Black Lives Matter бывший пастор призывал сносить все статуи Христа в Европе. Он был уверен, что изображение святого со светлой кожей — форма отражения превосходства белой расы. Пост с призывом пастор опубликовал в социальной сети и набрал более 15 тысяч комментариев.

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