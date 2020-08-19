Артемий Лебедев посчитал скульптуру «Родина-мать» уродской

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в видео на YouTube оценил монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, назвав его уродским. Так он прокомментировал новость о том, что жители города призвали вернуть памятнику прежнее освещение.

«Очень большая и очень некрасивая скульптура. Ужаснейшее произведение советского монументального скульптурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь», — отметил он.

По словам Лебедева, «это такая хрень, которую один раз поставили и она является символом». Дизайнер посчитал, что из-за такой известности ее теперь нельзя снести, и поэтому скульптуру «будут вечно поддерживать, до скончания веков».

«На вид уродская, это просто старческий маразм позднесоветский», — добавил он. Лебедев заметил, что посещал скульптуру, и единственным ее достоинством можно считать вид, который открывается с вершины монумента.

Дизайнер констатировал, что для освещения статуи недавно установили светодиоды, портящие очертания женской фигуры Родины-матери. Он поддержал требование жителей вернуть прежнюю подсветку, чтобы «все было по-человечески».

«Родина-мать зовет!» — монумент на Мамаевом кургане в Волгограде. Его высота составляет 85 метров.

Лебедев основал арт-студию в 1995 году. Ее не раз обвиняли в плагиате. Дизайнеру также принадлежит один из самых популярных блогов в ЖЖ. Его заявления в блоге неоднократно становились поводом для судебных разбирательств.