Артемий Лебедев окрестил Маэстро Понасенкова «колхозником» с манией величия

Дизайнер Артемий Лебедев выступил с критикой историка Евгения Понасенкова, известного в сети как Маэстро. В видео, опубликованном на YouTube, он окрестил автора монографии о войне 1812 года безграмотным шарлатаном.

«Самый фанфаронистый, с самой клинической манией величия, с нарциссическим расстройством. Абсолютно безграмотный, шарлатан из шарлатанов. Единственное, что он умеет делать — это создавать ощущение, что он элита, такой барин», — отметил Лебедев. Он также назвал Понасенкова «колхозником» и подчеркнул, что у историка это «написано на лице».

По словам дизайнера, историк своей одеждой «пытается произвести впечатление на водителей автобусов из города Иваново». Он также оценил YouTube-канал историка и заявил, что «такой клоаки не видел давно». Лебедев признал, что у Понасенкова «огромная армия поклонников, которая называет его ЕвГений или Маэстро».

Дизайнер также посчитал, что историк является открытым геем. «Эти его мур-мур и ля-ля, видимо, должны включать какие-то тайные вещи, которые нравятся другим геям. Поскольку я не гей, то не могу это оценить. Я только вижу, насколько это дешевый спектакль», — заключил Лебедев.

Евгений Понасенков — эпатажный историк-эстет, автор монографии о войне 1812 года. Регулярно появляется на телевидении, ведет канал на YouTube, где публикует размышления об актуальных событиях в мире и влоги. Известен в интернете благодаря мемам с его участием. Поклонники часто называют его Маэстро, используют эпитеты «великолепный» и «неподражаемый».