Маэстро Понасенков упрекнул Маска в невежестве

Историк Евгений Понасенков, известный как Маэстро, подверг критике бизнесмена Илона Маска. В комментарии изданию НСН он упрекнул основателя Tesla и SpaceX в невежестве.

«Убежден, что Илон Маск не расист, а невежественный человек и авантюрист, зарабатывающий на чужом интеллекте», — отметил Маэстро. По словам историка, самостоятельные научные заявления Маска «всегда выглядят очень позорно».

Он посоветовал проживающему в США бизнесмену делать заявления через «ученых, на которых он зарабатывает». Понасенков также прокомментировал высказывание Маска про египетские пирамиды. Историк подчеркнул, что у ученых имеется вся доказательная база, подтверждающая, что их построили древние египтяне.

Ранее Илон Маск в своем Twitter-аккаунте заявил, что египетские пирамиды построили инопланетяне. Позже власти Египта позвали предпринимателя посетить страну и проверить могилы строителей пирамид, чтобы убедиться в неверности своих утверждений.

Евгений Понасенков — эпатажный историк-эстет, автор монографии о войне 1812 года. Регулярно появляется в передачах на телевидении, ведет канал на YouTube, на котором в том числе публикует размышления об актуальных событиях в мире и влоги из путешествий. Известен пользователям интернета благодаря мемам с его участием. Поклонники историка зачастую называют его Маэстро, а также используют такие эпитеты, как «великолепный» и «неподражаемый».