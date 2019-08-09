Артемий Лебедев пообещал умереть в Москве

Дизайнер Артемий Лебедев в новом видео на своем канале в YouTube заявил, что никогда не уедет из России.

По словам дизайнера, после того, как в 1991 году он вернулся из США, он не покидал Россию больше, чем на месяц. «Я умру в Москве. Пока атомная бомба туда не упадет, вряд ли мои планы как-то кардинально изменятся», — сказал Лебедев.

Ранее Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Он признался, что реакция подписчиков его расстроила. «Залил лютейшую ****** [чушь] на YouTube — и большее из подозрений у зрителей — что я снял это на хромакей!» — удивился дизайнер. По его словам, все сказанное в двухминутном ролике — «бессмысленная либеральная *** [болтовня] для школьников».

6 августа Лебедев в двухминутном ролике рассказал, что находится «в шаге от Атлантического океана». «Есть большой шанс, что я больше не смогу вернуться», — сказал он. Причиной этого Лебедев назвал политическую ситуацию в стране.

В комментариях под видео пользователи предположили, что этот ролик является троллингом. В частности, Лебедеву припомнили его аполитичность и равнодушие к окружающим его процессам.

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