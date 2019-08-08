Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России

Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он признался, что реакция подписчиков его расстроила. «Залил лютейшую ****** [чушь] на YouTube — и большее из подозрений у зрителей — что я снял это на хромакей!» — удивился дизайнер.

По его словам, все сказанное в двухминутном ролике — «бессмысленная либеральная *** [болтовня] для школьников». Лебедев добавил, что несмотря на очевидность троллинга, многие издания восприняли его заявление серьезно. До этого он приложил скриншот, где новость о его эмиграции стала самой читаемой в СМИ.

6 августа дизайнер в двухминутном ролике рассказал, что находится «в шаге от Атлантического океана». «Есть большой шанс, что я больше не смогу вернуться», — сказал он. Причиной этого Лебедев назвал политическую ситуацию в стране.

В комментариях под видео пользователи предположили, что этот ролик является троллингом. В частности, Лебедеву припомнили его аполитичность и равнодушие к окружающим его процессам.

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