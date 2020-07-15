Памятник благотворителю-работорговцу заменили статуей чернокожей активистки

На месте памятника политику, торговцу, филантропу и работорговцу Эдварду Колстону в Бристоле, снесенного активистами движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих имеют значение»), поставили фигуру Джен Рид, активистки, участвовавшей в демонстрации, во время которой снесли монумент. Об этом сообщает The Guardian.

Статую изготовил известный скульптор Марк Куинн. Он же руководил ее установкой — действие не было согласовано с местными властями. Она изображает момент, когда Рид забралась на постамент после того, как с него сбросили Колстона, и подняла вверх правый кулак, изображая известный жест солидарности. Перед постаментом установили картонный плакат с лозунгом движения.

Памятник, который занимал этот постамент с 1895 года, тем временем ожидает решения своей судьбы. Монумент подняли со дна гавани, куда его скинули протестующие, и реставрируют. Вероятно, изображение Колстона установят в Бристольском музее, оставив на нем граффити демонстрантов и старую автомобильную шину, лежавшую под водой.

Неизвестные отреагировали на действия демонстрантов, осквернив захоронение раба Сципиона Африканского: две могильные плиты были разломаны, на них оставили надписи. Инцидент расследует полиция.

Мэр города Марвин Рис отказался считать снос статуи нарушением закона: по его мнению, это был «акт исторической поэзии». Он призвал к общегородскому диалогу на тему того, что делать с освободившимся постаментом, однако Куинн не стал дожидаться согласования властей.

Колстон, родившийся в XVII веке, увековечен во многих бристольских топонимах из-за обширного финансирования школ, больниц, богаделен и церквей города. Он также известен как работорговец, поскольку в течение двух лет был главой Королевской африканской компании, имевшей в Англии монополию на торговлю чернокожими рабами.