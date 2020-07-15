На Аляске приняли решение убрать памятник главе русских поселений Баранову

Городской совет американского города Ситка в штате Аляска принял резолюцию о переносе памятника главному правителю русских колоний в Северной Америке Александру Баранову в музей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что предложение убрать статую из центра основанного Барановым города поддержали шесть членов совета, против был лишь один представитель. Таким образом, решение о переносе памятника главе русских поселений было утверждено.

Авторы резолюции подчеркивали, что Баранов осуществлял надзор за порабощением тлинкитов и алеутов. Отмечалось, что при нем нарушались законы коренных народов, что причиняет боль их представителям до сих пор.

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Ранее сообщалось, что местные протестующие просили убрать памятник. По их мнению, статуя, которую городу подарила местная богатая семья в 1989 году, оскорбляет чувства представителей коренных народов. При этом в Ситке, которая находится на острове Баранова, есть и защитники памятника, которые указывают на его историческую и художественную ценность.

Протесты против расизма в американских городах в последние недели приводили к осквернению и уничтожению памятников. В частности, сносили монументы деятелям Конфедерации, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки.

Российская колонизация Северной Америки происходила в XVIII — XIX веках. Решение о продаже Аляски США было одобрено 16 декабря 1866 года императором Александром II, министрами финансов и морского министерства, а также российским посланником в Вашингтоне бароном Эдуардом Стеклем. Территория площадью более 1,5 миллиона квадратных километров была продана за 7,2 миллиона долларов золотом.

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