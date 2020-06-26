На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

На Аляске группа местных жителей потребовала снести памятник главному правителю русских колоний в Северной Америке Александру Баранову. Об этом агентству ТАСС рассказал управляющий городом Ситка Джон Лич.

В населенном пункте, который располагается на острове Баранова, появились недовольные памятником. «В городе есть группа людей, которые, как я бы сказал, проводят мирные протесты против этой статуи», — отметил сити-менеджер. Он добавил, что это продолжение тенденции, которая характерна для всех штатов в последний месяц.

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По мнению протестующих, статуя, которую городу подарила местная богатая семья в 1989 году, оскорбляет чувства представителей коренных народов. Лич отметил, что в Ситке есть и защитники памятника, которые указывают на его историческую и художественную ценность. Окончательное решение должен принять местный совет. Рассматривается вариант сохранения монумента главе русских поселений, но при этом в качестве достижения баланса предлагается поставить памятник представителям коренного населения — тлинкитам.

Протесты против расизма в американских городах в последние недели все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Сносят не только монументы деятелям Конфедерации, но и, например, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки. Президент Дональд Трамп дал силам федерального правительства право арестовывать любого, кто подвергает вандализму или уничтожает памятники. За такое правонарушение наказывают тюремным сроком вплоть до десяти лет.

Российская колонизация Северной Америки происходила в XVIII — XIX веках. Решение о продаже Аляски США было одобрено 16 декабря 1866 года императором Александром II, министрами финансов и морского министерства, а также российским посланником в Вашингтоне бароном Эдуардом Стеклем. Территория площадью более 1,5 миллиона квадратных километров была продана за 7,2 миллиона долларов золотом.

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