Российские эскимосы оценили оскорбительность мороженого «эскимо»

Российские эскимосы не обижаются из-за названия мороженого «эскимо». Такую оценку дала составитель русско-эскимосского словаря Наталья Радунович, передает РИА Новости.

Лингвист отметила, что для инуитов Канады и Аляски слово «эскимо» действительно может звучать оскорбительно, так как его перевод имеет смысл «поедающий сырое мясо» — такое прозвище им дали индейцы. Известно, что спустя какое-то время оно распространилось и в Азии.

Радунович рассказала, что жители Чукотки не считают обидным слово «эскимос», но при этом они поддерживают борьбу североамериканских сородичей. «Мы — инуиты, а мороженое — эскимо. Пусть так оно и будет», — заключила она.

Ранее сообщалось, что американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов. Десерт Eskimo Pie представляет собой мороженое в шоколадной глазури.

Эскимо было придумано в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером. Они запатентовали свое изобретение в 1922 году, а потом продали предприятие. В 2007 году компанию купила Dreyer's. В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика-эскимоса в традиционной меховой одежде.

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