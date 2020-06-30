На Аляске решат судьбу памятника главе русских поселений Баранову

Мэр города Ситка в штате Аляска Гэри Пэкстон назвал сроки решения судьбы памятника главному правителю русских колоний в Северной Америке Александру Баранову. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, городской совет рассмотрит этот вопрос в июле-августе. Глава Ситка выразил надежду, что процесс будет «позитивным, конструктивным и уважающим все стороны, причастные к данному вопросу, уважающим нашу историю».

Городской управляющий Ситки Джон Лич уточнил, что «единственное, что произошло — это короткий 30-минутный тихий протест, в ходе которого протестующие просили убрать статую и который начался перед заседанием городского совета 23 июня».

По мнению протестовавших, статуя, которую городу подарила местная богатая семья в 1989 году, оскорбляет чувства представителей коренных народов. При этом в Ситке есть и защитники памятника, которые указывают на его историческую и художественную ценность.

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Протесты против расизма в американских городах в последние недели все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Сносят не только монументы деятелям Конфедерации, но и, например, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки. Президент Дональд Трамп дал силам федерального правительства право арестовывать любого, кто подвергает вандализму или уничтожает памятники. За такое правонарушение наказывают тюремным сроком вплоть до десяти лет.

Российская колонизация Северной Америки происходила в XVIII — XIX веках. Решение о продаже Аляски США было одобрено 16 декабря 1866 года императором Александром II, министрами финансов и морского министерства, а также российским посланником в Вашингтоне бароном Эдуардом Стеклем. Территория площадью более 1,5 миллиона квадратных километров была продана за 7,2 миллиона долларов золотом.

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