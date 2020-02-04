В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России

Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов. Об этом сообщает Breitbart.

По мнению Шиффа, в случае, если Трамп будет признан невиновным, это подтолкнет его к дальнейшим неприемлемым действиям. «Трамп мог бы предложить Аляску русским в обмен на поддержку во время следующих выборов», — сказал член палаты представителей. «Или он мог бы переехать в [частную резиденцию] Мар-а-Лаго, а [зятю] Джареду Кушнеру поручить управление страной», — предположил демократ.

Итоговое голосование по импичменту в сенате начнется в 16:00 5 февраля (полночь 6 февраля по московскому времени).

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1 февраля сообщалось, что сенат проголосовал против вызова свидетелей по делу об импичменте. За участие свидетелей высказались 49 сенаторов, против — 51. Инициативу вызвать новых свидетелей выдвигали демократы. До этого контролируемая ими нижняя палата Конгресса США проголосовала за отрешение президента от должности. Теперь итоговое решение за верхней палатой — сенатом, где большинство у республиканцев.

Решение о продаже Аляски было одобрено 16 декабря 1866 года императором Александром II, министрами финансов и морского министерства, а также российским посланником в Вашингтоне бароном Эдуардом Андреевичем Стеклем. Территория площадью более 1,5 миллиона квадратных километров была продана за 7,2 миллиона долларов золотом.

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