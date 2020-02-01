Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа. Оно пройдет в среду, 5 февраля, сообщает Associated Press.

Начало голосования назначено на 16:00 среды (00:00 четверга по московскому времени).

Ранее 1 февраля сообщалось, что сенат проголосовал против вызова свидетелей по делу об импичменте Трампа. За участие свидетелей высказались 49 сенаторов, против — 51. Инициативу вызвать новых свидетелей выдвигали демократы.

В сентябре 2019-го в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на украинского коллегу Владимира Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование действий сына Джо Байдена Хантера. Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США проголосовала за отрешение президента от должности. Теперь эту меру должен подтвердить сенат — верхняя палата.

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