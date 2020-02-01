Сенат проголосовал против вызова свидетелей по делу об импичменте Трмапа

Сенат проголосовал против вызова свидетелей по делу об импичменте президента США Дональда Трмапа. Об этом сообщает телеканал CNBC.

За вызов свидетелей на слушания высказались 49 сенаторов, однако большинство, 51, проголосовали против. Инициативу вызвать новых свидетелей выдвигали демократы, республиканцы выступали против.

В сентябре 2019-го в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на украинского коллегу Владимира Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование действий сына Джо Байдена Хантера. Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США проголосовала за отрешение президента от должности. Теперь эту меру должен подтвердить сенат — верхняя палата.

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