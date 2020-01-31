Слышавшая разговор Трампа с Зеленским помощница решила уволиться

Помощница вице-президента США Майкла Пенса по делам Европы и России Дженнифер Уильямс, слышавшая телефонный разговор президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, решила покинуть свой пост. Об этом рассказал руководитель аппарата сотрудников вице-президента Марк Шорт, передает телеканал CNN.

«Дженнифер Уильямс (...) в письменной форме направила просьбу о досрочном уходе с должности. Офис вице-президента рассматривает эту просьбу», — отметил Шорт. Он не отрицал, что решение Уильямс может быть связано со скандалом из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского, который спровоцировал начало импичмента против американского лидера.

После увольнения Уильямс будет работать в Центральном командовании Вооруженных сил (СЕНТКОМ). Эту должность она займет на два месяца раньше, чем планировалось.

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CNN отмечает, что помощница Пенса уже давала показания на слушаниях по импичменту в Конгрессе в ноябре 2019-го. Тогда Уильямс заявила, что сочла «необычным и неподобающим» разговор Трампа с Зеленским. В нем, по ее мнению, затрагивались внутриполитические вопросы.

В сентябре 2019-го в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на украинского коллегу. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование действий сына Джо Байдена Хантера.

Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США проголосовала за отрешение президента от должности. Теперь эту меру должен подтвердить сенат — верхняя палата.

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