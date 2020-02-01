Атаковавшая резиденцию Трампа на машине оказалась оперной певицей

Женщина, атаковавшая на машине частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде, оказалась оперной певицей. Об этом стало известно, когда местные правоохранители опубликовали фотографию и назвали имя задержанной, сообщает Reuters.

Во внедорожнике, прорвавшемся через два контрольно-пропускных пункта, находились двое человек. Управляла им 30-летняя Ханна Ремхилд (Hannah Roemhild). При ней было водительское удостоверение, выданное в Коннектикуте.

Журналисты обнаружили на Facebook профиль, где была указана профессия женщины. Учитель вокала Ремхилд, профессор университет Западного Коннектикута Маргарет Аструп, подтвердила эту информацию. Она добавила, что поддерживала связь со своей ученицей после выпуска и не понимает, что с ней произошло, пишет The New York Times.

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Местные власти не квалифицируют произошедшее как теракт. Мотивы Ремхилд устанавливаются, но правоохранители считают, что она не осознавала, что делает и куда едет.

Как рассказал шериф Рик Брэдшоу, история началась возле отеля, расположенного в нескольких километрах от резиденции Мар-а-Лаго. Женщина танцевала на крыше автомобиля, а когда ее попытались успокоить, села за руль и попыталась скрыться. После непродолжительной погони она въехала в резиденцию Трампа на скорости около 100 километров в час. Чтобы остановить ее, сотрудникам охраны пришлось открыть огонь. Ремхилд не пострадала и была задержана.

Имя пассажира автомобиля не уточняется. Правоохранители полагают, что он не имеет отношения к ситуации. Возможность теракта рассматривалась в связи с тем, что 31 января в Мар-а-Лаго должен был прибыть Трамп с супругой.

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