Резиденцию Трампа попытались атаковать

Резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде попытались атаковать. Об этом сообщает телеканал CBC12 News.

Двое человек на внедорожнике прорвались через два контрольно-пропускных пункта. Охранники открыли огонь по автомобилю. Нарушители попытались скрыться, но их арестовали.

Трамп должен был прибыть в резиденцию с первой леди в пятницу, 31 января.

В июне прошлого года агенты Секретной службы США, ответственные за охрану Белого дома в Вашингтоне, подстрелили мужчину, который пытался проникнуть на территорию резиденции.

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