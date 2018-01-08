В Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар

@ABC / Twitter

В Trump Tower в Нью-Йорке возник пожар. Видео публикует NBC4 New York. Возгорание произошло на крыше небоскреба. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание. Эвакуация не проводилась, о пострадавших не сообщается.

В момент инцидента президент США Дональд Трамп находился в Вашингтоне, в своей резиденции в Белом доме. В ликвидации возгорания принимают участие несколько пожарных расчетов.

Trump Tower — 58-этажный небоскреб высотой 202 метра, спроектированный при участии Дональда Трампа. Используется в смешанном формате (офисы, гостиница, апартаменты). Строительство башни закончили 30 ноября 1983 года, 9 ноября 2016 года в этом здании Трамп объявил о своей победе на выборах президента США.

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