Пожар в дубайском Torch Tower потушен

Пожарные потушили возгорание в одном из самых высоких жилых зданий в мире — в небоскребе Torch Tower (башня «Факел») в Дубае, передает Reuters.

Пожар в 79-этажном сооружении высотой 337 метров был потушен около 04:00 (03:00 мск).

По данным властей, находившиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пострадавших нет. Прилегающие улицы были перекрыты.

Правительство заявило, что работает над тем, чтобы обеспечить жильем тех, кого затронул пожар.

Возгорание произошло в ночь на пятницу, 5 августа. Его причина пока неизвестна.

В 2015 году Torch Tower уже был поврежден огнем, тогда также обошлось без жертв.

Небоскреб «Факел», построенныйв 2011 году, был признан самым высоким жилым зданием в мире. В нем располагается 676 апартаментов.