Строящийся небоскреб загорелся в Дубае

Сильный пожар произошел в Дубае в строящемся небоскребе, расположенном недалеко от самого высокого в мире здания Бурдж-Халифа, сообщает в воскресенье, 2 апреля, Associated Press. Видео с места доступно на YouTube.

По данным агентства, возгорание возникло на рассвете на нижних уровнях строения. В этот момент на объекте находились трое рабочих, они спаслись. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

По предварительным данным, произошедшее — несчастный случай. При этом во время пожара очевидцы слышали взрывы баллонов с газом, которые использовали рабочие.

Комплекс высотных зданий строится компанией Emaar Properties.