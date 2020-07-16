Россия огорчилась из-за переноса памятника главе русских поселений на Аляске

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о чувстве горечи из-за решения городского совета американского города Ситка в штате Аляска, который решил перенести памятник главному правителю русских колоний в Северной Америке Александру Баранову в музей. Об этом говорится на странице диппредставительства в Facebook.

«Мы огорчены тем, что (...) под решение о демонтаже все-таки попала скульптура главного правителя русских поселений в Северной Америке, установленная в 1989 году», — говорится в опубликованном комментарии. Антонов отметил созидательную роль Баранова на Аляске и в Калифорнии, в частности, при строительстве более 200 поселений, включая Ситки (ранее — город Новоархангельск).

«В колониях открылись школы, библиотеки, больницы, более 60 православных храмов и даже семинария. (...) И сейчас тлинкиты, составляющие треть местных жителей, — православные», — отмечается в тексте. Россия считает прискорбным, что история продолжает политизироваться. При этом подчеркивается, что посольство отказалось обращаться к мэру или губернатору с призывом не допустить демонтаж памятника, «чтобы нас в очередной раз не обвинили во вмешательстве во внутренние дела».

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Накануне городской совет американского города Ситка в штате Аляска принял резолюцию о переносе памятника Баранову в музей. Авторы резолюции подчеркивали, что Баранов осуществлял надзор за порабощением тлинкитов и алеутов. Отмечалось, что при нем нарушались законы коренных народов, что причиняет боль их представителям до сих пор.

До этого местные протестующие просили убрать памятник. При этом в Ситке, которая находится на острове Баранова, есть и защитники памятника, которые указывают на его историческую и художественную ценность.

Протесты против расизма в американских городах в последние недели приводили к осквернению и уничтожению памятников. В частности, сносили монументы деятелям Конфедерации, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки.

Российская колонизация Северной Америки происходила в XVIII — XIX веках. Решение о продаже Аляски США было одобрено 16 декабря 1866 года императором Александром II, министрами финансов и морского министерства, а также российским посланником в Вашингтоне бароном Эдуардом Стеклем. Территория площадью более 1,5 миллиона квадратных километров была продана за 7,2 миллиона долларов золотом.

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