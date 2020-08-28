В парке Нью-Йорка появилась гигантская обезьяна

В парке Bella Abzug в Нью-Йорке появилась гигантская обезьяна по имени King Nyani. Эту статую в виде гориллы установили в рамках проекта по защите вымирающих видов. Таким образом авторы хотят привлечь внимание к этой проблеме и собрать средства для помощи животным, сообщает Secret NYC.

Статуя является частью серии работ «Love the Last». Бронзовая горилла достигает в высоту почти 2,6 метра и весит больше двух тонн. Она сделана в форме лежачего на боку животного, рука которого согнута в локте. В огромную ладонь можно сесть и сфотографироваться. Статуя будет находиться в парке до мая 2021 года.

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Авторами проекта являются австралийские художники — супружеская пара Джилли и Марк Шаттнер (Gillie and Marc Schattner). Они вдохновились на создание такой скульптуры во время своего путешествия по Уганде. Там они долго наблюдали за семьей горилл. Образ отца семейства и послужил прототипом скульптуры. «Любить животных — это первый шаг к их спасению. Наша миссия состоит в том, чтобы дать городским жителям возможность через статуи установить связь с животными, которые находятся под угрозой исчезновения», — рассказал Шаттнер.

Джилли и Марк Шаттнер известны своими работами по всему миру. Как правило, они создают скульптуры в виде животных. Среди них — статуя носорогов «The Last Three» в Бруклине и «Paparazzi Dog» в Ньюкасле. Некоторое время назад их творчество столкнулось с жесткой критикой. Американский искусствовед Джерри Зальц (Jerry Saltz) назвал их статую носорогов «чудовищной халтурой».

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