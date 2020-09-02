Скандальный «дом со слонами» взяли под охрану

В Самаре скандальный «дом со слонами» решили взять под охрану государства, об этом сообщает «63.ру».

Дача купца Головкина, которая является памятником архитектуры, вошла в список объектов, находящихся под федеральной защитой. Его планируют отреставрировать и открыть там международную архитектурную школу Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Однако из-за такого статуса особняка на его территории нельзя ничего кардинально изменить. Подрядчику придется сохранить исторический фасад, а также знаменитые статуи слонов и скульптуру девушки.

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Особняк получил широкую известность в 2018 году, когда там прошла скандальная вечеринка, организованная в честь открытия в городе бутика Paul Smith. Помещение украсили многочисленными свечами, а всем посетителям выдавали маски в виде слонов. Внутри также организовали концерт со световыми инсталляциями. Один из гостей торжества описал произошедшее словами «эксклюзивно и высокомодно». После этого дачу закрыли для посещения и хотели сделать из нее музей, а местный архитектор Дмитрий Храмов предложил оборудовать в особняке самарский культурный центр.

Особняк купца Константина Головкина известен в Самаре как «Дача со слонами». Он был построен в стиле модерн в 1908-1909 годах на берегу Волги. В советское время здание хотели переоборудовать в детский дом, но позже сделали из него госпиталь, а затем детский сад. В конце 1920-х годов дачу передали «Водоканалу», а через некоторое время она начала пустовать.

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