Особняк Элвиса Пресли испортили активисты Black Lives Matter

Поместье Грейсленд в городе Мемфис (штат Теннесси, США) испортили активисты движения Black Lives Matter. Они изрисовали здание надписями с помощью баллончиков с краской. Особняк известен тем, что ранее там жил американский певец и актер Элвис Пресли. Об этом сообщает Fox News.

Вандалы оставили надписи BLM, No Justice No Peace («Нет справедливости — нет мира»), Defund the police («Разоружите полицию»), а также призывы к сотрудникам правоохранительных органов ответить за смерти чернокожих.

По предварительным оценкам, ремонт Грейсленда обойдется в 150 тысяч долларов (более 11 миллионов рублей). Также в Мемфисе был поврежден амфитеатр под открытым небом Levitt Shell. Здесь Элвис Пресли давал свой первый платный концерт.

Движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») направлено против расовой дискриминации. Очередной всплеск волнений связывают с убийством в мае 2020 года ранее судимого Джорджа Флойда. Полицейский душил его около восьми минут, после чего мужчина скончался.

