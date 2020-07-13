Внук Элвиса Пресли покончил с собой в 27 лет

Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио (Benjamin Keough) покончил с собой. Об этом сообщает TMZ.

Тело было найдено в его квартире в городе Калабасас (штат Калифорния, США). Рядом с ним лежало огнестрельное оружие.

О жизни Бенджамина Кио известно немногое. Он также был музыкантом и в 2009 году заключил контракт на запись на пять миллионов долларов. Кроме того, знавшие его отмечали поразительное сходство внука со своим дедом.

Ему было 27 лет. Таким образом, он вошел в неофициальный «Клуб 27» — список музыкантов, умерших в этом возрасте.

10 января в возрасте 27 лет скончался австралийский актер, музыкант и модель Гарри Хэйнс, сыгравший в «Американской истории ужасов». По словам его матери, он боролся с психическим расстройством и зависимостью. Точная причина смерти не называлась.

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