В США нашли тайное поместье Элвиса Пресли

В США нашли поместье легенды рок-н-ролла Элвиса Пресли, которое он тайно приобрел в Колдуотере (штат Миссисипи). Дом с большим участком можно купить за 485 тысяч долларов (36 миллионов рублей). Об этом сообщается на сайте американского сервиса объявлений по поиску жилья Realtor.com.

На участке в 33 акра (13 гектаров) расположены дом, сарай и мастерская. В доме имеется две комнаты и две ванные. Сохранился и автомобиль музыканта: сине-белый Buick 1955 года, усеянный пулевыми отверстиями. Как отмечает портал, Элвис Пресли увлекался стрельбой и использовал свою машину в качестве мишени.

Агент по недвижимости Брэнди Тодд изучила много документов, чтобы убедиться, что хозяином дома был именно Элвис Пресли. По словам Тодд, ее долгое время не покидало предчувствие, что этот участок земли мог быть каким-то образом связан с семьей Пресли. В итоге она обратилась к историку рок-музыки Стивену Шаттсу, который подтвердил, что участок в Колдуотер действительно принадлежал семье известного певца. «Среди нас есть несколько твердолобых, которые знают Элвиса вдоль и поперек. И никто об этом не знал. Никто», — сказал Шаттс.

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Как рассказала Тодд, музыкант приобрел недвижимость на своего отца Вернона Пресли в 1965 году. Выбор этого уединенного места был обусловлен его желанием восстановиться и отдохнуть от внимания фанатов. Через некоторое время он передал участок своей матери, который немного погодя перешел его дяде. Имя Элвиса Пресли никогда не числилось в списке владельцев дома, что, по мнению Шаттса, связано с желанием избежать уплаты налогов. Сейчас поместьем в Колдуотере владеют люди, не имеющие связи с семьей Пресли. Однако оно может быть интересно поклонникам короля рок-н-ролла.

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