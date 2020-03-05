В Москве выставили на продажу дом всемирно известного художника

В Москве выставили на продажу дом-мастерскую всемирно известного русского художника Исаака Левитана. Начальная цена лота — 54,7 миллиона рублей. Об этом сообщается в материале госкорпорации «Дом.РФ», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Историческое здание находится в Большом Трехсвятительском переулке и является памятником культурного наследия. Площадь здания составляет 439,6 квадратного метра. Дом принадлежал одной из самых влиятельных русских купчих Марии Морозовой, а впоследствии перешел к Левитану. Именно здесь художник написал большинство своих шедевров — это, например, картины «Над вечным покоем», «Золотая осень», «Март», «Озеро» и другие.

Будущего собственника обяжут отреставрировать старинный особняк, а также выполнить требования по его содержанию и использованию как ценного объекта культуры. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 марта включительно, а сами торги состоятся 3 апреля.

Ранее в московском районе Ново-Переделкино выставили на продажу особняк «Дача Левенсона». Его построил в 1910 году известный архитектор Федор Шехтель для жены книгоиздателя Александра Левенсона. Начальная цена лота составила 70 миллионов рублей.

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