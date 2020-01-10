Испорченный депутатом исторический особняк выставили на продажу

В Челябинске на продажу выставили старинный особняк, признанный объектом культурного наследия. Известно, что в начале 2000-х его испортил местный депутат — снес и отстроил заново, пишет «Комсомольская правда».

«Объект недвижимости находится в историческом центре Челябинска. Здание удачно изолировано от автомагистралей первой линией домов и защищено от городского шума», — говорится в объявлении. За четырехэтажный особняк с цоколем и мансардой собственники просят 39 миллионов рублей.

Особняк купца Иванова был построен в 1892 году, но в начале нулевых годов местный депутат Виталий Рыльских завладел старинным зданием. Он решил его снести, а на его месте соорудил «нечто похожее», рассказал изданию краевед Юрий Латышев.

На данный момент в доме по адресу улица Кирова, 94 работают девять организаций. В прошлом году в нем располагалось известное молодежное заведение Bukowski bar. В объявлении также указано, что в здании можно разместить развлекательные заведения (ночной клуб, бар и т. п.), фотостудию, гостиницу, хостел или коворкинг.

В декабре прошлого года стало известно, что сын бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова три года не мог продать дачу, признанную объектом культурного наследия, и решил подарить ее маме.

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