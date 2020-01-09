Дом
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Пассажир неудачно пошутил и сломал туалет на борту самолета
В Центральной Африке загорелся и попал на видео самолет с миссией ООН
Абхазская оппозиция заблокировала правительственные здания
Эротические модели разделись ради благого дела
На Украине предотвратили убийство бывшего командира ВСУ «спецслужбами России»
Россиянина приговорили к семи годам тюрьмы за обход санкций в Германии
Пьяная жена бывшего полицейского дважды переехала россиянку
Женщины массово отказались от бритья на месяц и показали результат
Новости партнеров

Москва выкупила здание британского банка рядом с Кремлем

Перейти в «Мою Ленту»

Мэрия Москвы выкупила бывший офис Royal Bank Of Scotland, расположенный в непосредственной близости от Кремля на улице Большая Никитская. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным представителя Москомстройинвеста, дом купца Булошникова, находящийся по адресу ул. Большая Никитская, 17, принадлежит компании «Мейнэстейт». Именно там находился офис Royal Bank Of Scotland. В планы «Мейнэстейт» входило преобразование здания 1887 года постройки в апарт-комплекс, рассказывали тогда «Ведомостям» консультанты, работавшие с компанией. После массовых протестов противников проекта в начале 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин отправил его на дополнительную экспертизу. 30 декабря 2019 года компания «Ситиинвестпроект» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стала владельцем фирмы «Мейнэстейт». Таким образом дом купца Булошникова стал собственностью московской мэрии.

Трехэтажное здание на углу Большой Никитской и Малого Кисловского переулка было построено в конце 20-х годов XIX века купцом Ф.В. Булошниковым. По данным Росреестра, общая площадь здания, построенного в 1887 году и реконструированного в начале 1990-х годов, составляет 4253 квадратных метра. Рыночная стоимость бывшего офиса Royal Bank Of Scotland в России, по оценке управляющего партнера S.A Ricci Алексея Богданова, может составить 1,3 миллиарда рублей. Удачное расположение здания делает его особо привлекательным для девелоперов как коммерческой, так и жилой недвижимости.

Алексей Богданов считает, что мэрия Москвы может использовать здание на Большой Никитской для размещения собственных сотрудников.

Московская мэрия активно покупает недвижимость в центре. Так, в 2016 году городские власти приобрели 55 тысяч квадратных метров в башне «Око» в «Москва-Сити», а в 2019-м — бывшие здания Минэкономразвития (29,4 тысячи квадратных метров) на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах.

Ранее сообщалось, что для временного размещения депутатов Госдумы в 2020-2021 годах планируется арендовать Дом союзов, расположенный по соседству со зданием нижней палаты парламента. Переезд связан с планами мэрии Москвы реконструировать здание Госдумы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мэрия Москвы купила дом купца Булошникова рядом с Кремлем
Составлен список исчезнувших в 2019 году памятников архитектуры
Власти Москвы продали памятники архитектуры в самом дорогом районе города
Власти Москвы продадут легендарный памятник архитектуры
Власти Москвы отдали инвесторам 20 исторических зданий «по рублю»
Другие материалы рубрики
Дом00:07 7 января

Получите в бубен

Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
18:36Сегодня

Новый порядок поверки счетчиков за воду и свет назвали неэффективным

17:40Сегодня

Россияне захотели ликвидировать свое село

16:31Сегодня

Вилла для съемок телешоу оказалась под угрозой из-за нашествия обезьян

Дом00:07 3 января

Ирония еды

Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
15:47Сегодня

Владелица итальянского ресторана решила сбежать из Челябинска

14:37Сегодня

В российском городе ради спасения голубя пробили стену

14:04Сегодня

Toyota построит в Японии город будущего

Дом00:1128 декабря 2019

Главные по дому

Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
13:19Сегодня

В России подорожала аренда жилья

11:25Сегодня

Названы лучшие для жизни города мира

10:04Сегодня

Нурмагомедов купил недвижимость за границей

Россия
Мертвого курьера «Яндекс.Еды» нашли в парке в центре российского города
Сквозь границы
Американский ученый попал в Россию конца 90-х. Каким он увидел Русский Север?
Постройки полигона «Шиес» признали незаконными
«Запой полностью изолирует человека»
Россияне уходят во все тяжкие на новогодних каникулах. Почему выживут не все?
Слепых россиян поздравили с Новым годом позапрошлогодними продуктами
Что нового россияне узнали о стране и о себе
Лучшие тексты «Ленты.ру» о России и ее обитателях
Мощный взрыв и пожар произошли на российском нефтяном заводе
Все материалы
Мир
Россиянина приговорили к семи годам тюрьмы за обход санкций в Германии
Украинский самолет разбился в Иране
Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа
В Центральной Африке загорелся и попал на видео самолет с миссией ООН
Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке
В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны
Посол Израиля отказался считать Польшу антисемитской страной
Все оттенки красного
«Короли нации» и их дворцы. Для кого в Северной Корее строят улицы и небоскребы?
Американцы не смогли найти Иран на карте мира
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко порассуждал о возможности построить Белоруссию без крови
Кровавая слава
Как в Средней Азии делают героев-освободителей из мятежников, отрезавших головы женщинам и детям
Президент Абхазии пригрозил ввести режим ЧП после захвата его администрации
Вся жизнь — война
28 лет назад Нагорный Карабах провозгласил независимость. И до сих пор пытается ее отстоять
Украинские эксперты отвергли версию о пожаре двигателей Boeing 737
Президент Эстонской Республики Константин Пятс в своем рабочем кабинете, 1938 г.Ручной диктатор
Как первый президент Эстонии захватил власть, годами работая на Кремль
Украина заявила о трех секретных версиях авиакатастрофы в Иране
Все материалы
Экономика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Лукашенко рассердился из-за российского газа
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Рубль окреп
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Из России отозвали сотни тысяч автомобилей
Все материалы
Силовые структуры
Завершено расследование поедания «цапком» крабов
«На воровской титул теперь претендуют самые авторитетные»
Новые коронации, смертельные схватки и побеги: что ждет воровской мир в 2020 году
Избиение бывшего сотрудника колонии начальником УФСИН опровергли
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной
Кирилл СеребренниковСудные дни
Главный киллер России, миллиардер из ФСБ и сестры Хачатурян. Главные процессы 2020 года
Бывший сотрудник российской колонии обвинил начальника УФСИН в избиении
Все материалы
Наука и техника
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
В смартфонах Samsung нашли опасную уязвимость
Русский десант
В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»
Путину показали макет российского авианосца
Дали сигнал
Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
В черепе убитого человека нашли загадочный мозг
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Отсидевшего Кокорина захотели в Европе
Валерий Попенченко«На его бои ходили как на спектакль»
Его хвалил Мухаммед Али, но он ушел из бокса в науку. Жизнь и загадочная смерть советского чемпиона
Руководителем российских футбольных судей назначили иностранца
«Это была сказка мужиков»
Как футбол стал символом мира во время Первой мировой войны
Игравший в «Локомотиве» украинец устроил драку во время матча
«Платье мешало кататься, но не выигрывать»
Как первая фигуристка в истории соревновалась с мужчинами и побеждала их
Удар бейсбольным мячом сделал двухлетнюю девочку инвалидом
Все материалы
Культура
Актер из «Весны на Заречной улице» и «Неуловимых мстителей» попал в больницу
«Каждая новая роль может оказаться последней»
Роберт Паттинсон о пытках на съемках, Бэтмене и «Маяке»
Выпавший за борт мужчина провел в воде 11 часов и был спасен Леонардо Ди Каприо
«Я могу гнева с лихвой добавить»
Джон Малкович о том, как быть Джоном Малковичем, режиссерах-дилетантах и «Новом Папе»
Фильм «Холоп» назвали самой кассовой российской комедией в истории
«Люди не боятся сложных тем»
Звезда «Особенных» и «Пророка» о человечности, загранпаспорте и работе с аутистами
Шнуров в матерном стихотворении высмеял фильмы «Вторжение» и «Союз Спасения»
Все материалы
Интернет и СМИ
Хакеры атаковали пользователей Telegram
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Личные данные пользователей популярной соцсети оказались под угрозой из-за СМС
«Я чувствовал себя как в порно»
Телешоу о мужчинах-эскортниках завоевало любовь зрителей. Почему критики его возненавидели?
Илону Маску предрекли рождение ребенка-Антихриста
Новогоднее гадание
 
Главред российской газеты неправильно разместила фото политика и была уволена
Все материалы
Ценности
Женщины массово отказались от бритья на месяц и показали результат
«Чтоб было из чего выбрать»
Дорогие галстуки и заморские блюда: как жил Борис Ельцин
Путин впервые за многие годы надел пилотку
Престиж по-русски
Солдатская шапка была у каждого жителя СССР. Советский дизайнер сделал ее модной во всем мире
Наоми Кэмпбелл показала фото топлес из 90-х
Федерация вкусов
Пирожки с кровью, голова поросенка и козули: что ели в зимние праздники в разных уголках России
Ким Кардашьян высмеяли в СМИ за пустой холодильник
Все материалы
Путешествия
Большинство россиян не вышли на работу после новогодних каникул
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Развеян страх пассажиров самолетов перед турбулентностью
Руссо туристо
Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
Пассажиры атаковали кабину пилотов из-за задержки рейса
«Сидеть дома — глупо»
Истории россиян, которые встречали Новый год в пути
Вылетевший из Москвы пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт
Все материалы
Из жизни
Россиянка получила лотерейный билет на день рождения и стала миллиардершей
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия
Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Одинокая женщина влюбилась и стала пособницей криминального синдиката
Вампиры, убийства и исчезновения
Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
У спящей учительницы музыки похитили столетнюю скрипку ручной работы
Великий обман
 
Популярный телеведущий обвинил Меган Маркл в разрушении королевской семьи
Все материалы
История восьми легендарных внедорожников
Land Cruiser, Defender, G-Class и другие знатные «проходимцы»
Самые ожидаемые автомобили 2020 года
Модели, с которыми нам уже не терпится познакомиться поближе
Рождественский пробег на автомобилях Lamborghini
Aventador SVJ, Huracan Evo и Urus отправляются в заповедные уголки Италии
Автомобили, которых не могло быть
Самые невероятные машины, обязанные своим существованием фотошопу
Названы самые безопасные автомобили 2019 года
Производитель машин для Компартии Китая сделал конкурента Mercedes S-Class
Из-за взрывоопасных подушек отзовут еще 10 миллионов машин
Все материалы
Дом
Новый порядок поверки счетчиков за воду и свет назвали неэффективным
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Россияне захотели ликвидировать свое село
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Вилла для съемок телешоу оказалась под угрозой из-за нашествия обезьян
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Владелица итальянского ресторана решила сбежать из Челябинска
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы