Москва выкупила здание британского банка рядом с Кремлем

Мэрия Москвы выкупила бывший офис Royal Bank Of Scotland, расположенный в непосредственной близости от Кремля на улице Большая Никитская. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным представителя Москомстройинвеста, дом купца Булошникова, находящийся по адресу ул. Большая Никитская, 17, принадлежит компании «Мейнэстейт». Именно там находился офис Royal Bank Of Scotland. В планы «Мейнэстейт» входило преобразование здания 1887 года постройки в апарт-комплекс, рассказывали тогда «Ведомостям» консультанты, работавшие с компанией. После массовых протестов противников проекта в начале 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин отправил его на дополнительную экспертизу. 30 декабря 2019 года компания «Ситиинвестпроект» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стала владельцем фирмы «Мейнэстейт». Таким образом дом купца Булошникова стал собственностью московской мэрии.

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Трехэтажное здание на углу Большой Никитской и Малого Кисловского переулка было построено в конце 20-х годов XIX века купцом Ф.В. Булошниковым. По данным Росреестра, общая площадь здания, построенного в 1887 году и реконструированного в начале 1990-х годов, составляет 4253 квадратных метра. Рыночная стоимость бывшего офиса Royal Bank Of Scotland в России, по оценке управляющего партнера S.A Ricci Алексея Богданова, может составить 1,3 миллиарда рублей. Удачное расположение здания делает его особо привлекательным для девелоперов как коммерческой, так и жилой недвижимости.

Алексей Богданов считает, что мэрия Москвы может использовать здание на Большой Никитской для размещения собственных сотрудников.

Московская мэрия активно покупает недвижимость в центре. Так, в 2016 году городские власти приобрели 55 тысяч квадратных метров в башне «Око» в «Москва-Сити», а в 2019-м — бывшие здания Минэкономразвития (29,4 тысячи квадратных метров) на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах.

Ранее сообщалось, что для временного размещения депутатов Госдумы в 2020-2021 годах планируется арендовать Дом союзов, расположенный по соседству со зданием нижней палаты парламента. Переезд связан с планами мэрии Москвы реконструировать здание Госдумы.

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