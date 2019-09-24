Госдуме снимут новое здание за сотни миллионов рублей

Для временного размещения российских депутатов в 2020-2021 годах планируется арендовать Дом союзов, расположенный по соседству со зданием Госдумы. Стоимость его аренды составит 32 миллиона рублей в месяц. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

В общей сложности на 2020 год Минфин предусмотрел бюджетное финансирование на эти цели в размере 389 миллионов рублей, на 2021-й — 388 миллионов, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы.

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Согласно данным на сайте Дома союзов, в здании два больших зала — Колонный и Октябрьский. Первый рассчитан на 1264 места, второй — на 448 мест. По информации источника газеты, аренда Колонного зала стоит от 600 тысяч до миллиона рублей в сутки. Зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев утверждает, что для нижней палаты собираются арендовать именно Колонный зал.

В 2018 году спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о временном переезде депутатов в Дом союзов на время реконструкции основного здания. Предполагалось, что в Доме союзов будут проводиться пленарные заседания. Однако реконструкция, запланированная на лето 2019 года (время каникул у Госдумы), не состоялась из-за необходимости провести дополнительные исследования фундамента здания перед началом работ.

Источник издания утверждает, что депутаты не переедут в новое временное здание и в 2020 году, если по результатам дополнительных исследований работы по реконструкции здания Госдумы соберутся отложить.

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