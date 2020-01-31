В США выставили на продажу церковь с домом в подарок

В американском городе Трейси (штат Миннесота) на продажу выставили церковь. В объявлении сказано, что покупатели получат пасторский дом в подарок. Об этом сообщает издание Independent.

«Покупая одно, вы получаете второе бесплатно», — прокомментировала агент по недвижимости Пайя Визе. На ее взгляд, данное предложение очень выгодно, так как оба здания могут использоваться для разных целей. Церковь предлагают переоборудовать в склад, жилой дом или сохранить ее изначальный статус. Церковный комплекс отдадут за 48 тысяч долларов (три миллиона рублей).

Пасторский дом построили в начале 1900-х годов. Внутри него три спальни. Несколько лет назад здание вместе с церковью отремонтировали и заменили в нем крышу. «Дом нуждается в заботе, однако у него есть потенциал», — сказала Визе.

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Как сообщает журнал The Atlantic, в США большое количество заброшенных церквей получают новую жизнь. Часть из них превратились в винодельни, пивоварни или бары. Другие были переоборудованы в отели, гостиницы или апартаменты для платформы Airbnb. Некоторые церкви стали развлекательными центрами или фитнес-клубами. The Atlantic пишет, что один из храмов превратили в крытую игровую площадку для детей с лазертагом и скейт-парком.

Уроженка города Мурома (Владимирская область) и ее муж-американец смогли удачно воспользоваться похожим предложением. Они купили заброшенную 120-летнюю церковь в штате Мэриленд и переделали ее в особняк. Покупка обошлась паре в 350 тысяч долларов (21,5 миллиона рублей), а ремонт — в сумму более 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).

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