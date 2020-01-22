Монастырское здание в Москве превратят в офис

Часть бывшего доходного дома Зачатьевского монастыря выставлено на аукцион по аренде, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Монастырское здание площадью 968 квадратных метров имеет свободное назначение и располагается в одном из самых привлекательных для инвесторов районе Москвы — на Новом Арбате (Никитский бульвар, дом 5). Опрошенные эксперты считают, что наиболее выгодно будет использовать данный лот в качестве объекта административно-офисного назначения.

Победитель торга сможет приобрести подвальное помещение и вышерасположенные этажи пятиэтажного здания единым лотом. Стартовая цена — 156 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 29 января 2020 года.

В декабре 2019 года стало известно, что уроженка города Мурома (Владимирская область) и ее муж-американец купили заброшенную 120-летнюю церковь в штате Мэриленд и переделали ее в особняк. Всего в доме три спальни, две ванные комнаты, чердак и трехэтажная башня-колокольня. За церковью расположено старинное кладбище.

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