Особняк в российском городе продадут за пять рублей

В российском городе продадут старинный особняк. Таким образом администрация Ростова-на-Дону решила найти инвесторов, чтобы отреставрировать доходный дом Сариевых. Стоимость объекта без затрат на работы оценили в пять рублей. Об этом сообщает «161.ру».

Здание построено в 1914 году. Его также называют доходным домом Емельянова. Он находится в центре Ростова-на-Дону по адресу Большая Садовая, 94 и является объектом культурного наследия региона. Аукцион по продаже запланирован на 30 сентября 2020 года.

Реставрацию памятника планируют завершить 17 мая 2024 года. К этому времени будущий владелец должен будет полностью закончить ремонт, а также установить специальные таблички, которые традиционно располагаются на всех исторически важных зданиях. Как сообщает «161.ру», это уже не первая попытка властей сохранить доходный дом. В феврале 2016 года они уже начинали ремонт несущих конструкций здания. Однако он так и не был завершен.

Доходный дом Сариевых был построен по проекту архитектора Андрея Нидермейера в стиле модерн. Изначально он принадлежал сестрам Ольге и Елене Сариевым. В советское время здание было известно во всем городе под названием «Шоколадница» — заведение, которое долгое время располагалось на первом этаже особняка.

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