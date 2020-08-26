Московскую бойлерную времен войны превратят в кафе

В московском парке Северного речного вокзала решили реконструировать угольную бойлерную времен войны. Ее превратят в современное кафе. Там уже демонтировали кровлю, пол, окна и уже приступили к отделочным работам, сообщает РИА Новости.

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Угольная котельная была построена в 1930-1940-х в стиле сталинского ампира. Впоследствии кирпичная кладка потрескалась, кровля пришла в негодность. Согласно проекту реконструкции, бойлерную полностью отремонтируют и восстановят исторический фасад, в том числе витражные окна, которые были перекрыты кирпичом. В пресс-службе столичного департамента капремонта агентству рассказали, что фасад здания покрасят в белый и светло-серый цвета в соответствии с цветовым решением здания Северного речного вокзала, а также восстановят карнизы. После там планируют установить новое оборудование и открыть кафе на 30 мест.

Ремонт котельной проходит в рамках реставрации зданий и территории Северного речного вокзала. Она началась в конце 2018 года. Помимо кафе, в окружающей здание зоне обустроят парк и прогулочную набережную. По плану, все работы должны завершиться к сентябрю 2020-го.

Ранее после реставрации на шпиль здания вернули легендарную пятиконечную звезду, которая является символом Северного речного вокзала. В центре звезды находятся серп и молот, инкрустированные 741 уральским самоцветом, а именно топазами, александритами, аметистами, аквамаринами, горным хрусталем и бериллами. Каждый камень реставрировали вручную, а утраченные самоцветы восстановили.

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