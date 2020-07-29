Башню в Москве решили спасти от разрушения и покатали ее по городу

Историческое здание водонапорной башни 1898-1899 годов в Москве решили спасти от разрушения и применили способ, которым в городе не пользовались уже 40 лет. Башню вместе с двумя другими зданиями прокатили до нового места на специальной платформе. Об этом сообщается на сайте «Хранителей наследия».

Объекты находились на Складочной улице рядом с Савеловским вокзалом. Раньше на данной территории было крупнейшее предприятие столицы — компрессорный завод «Борец». Никаких формальных обязательств сохранять башню не было — она не обладает статусом объекта культурного наследия. Однако здания оставили, в частности, как говорится на сайте, из опасений, что местные жители воспротивятся уничтожению построек.

Башню весом в 1600 тонн отделили от фундамента, укрепили металлическими поясами, распорками и стальными затяжками, а затем поставили на металлическую платформу-раму. «Специалисты говорят мне, что пробовали и другие технологии, суперсовременные, с компьютерной синхронизацией тягловых усилий и т.п. Но пришли к выводу, что по старинке, с домкратами и катками надежнее, не будет сбоев. Каменная махина, понятно, должна двигаться равномерно и строго по линии, без отклонений», — сказано на сайте.

Застройщиком участка является группа компаний «ПИК», транспортировка домов обошлась ей примерно в 550 миллионов рублей. Сообщается, что инициатором выступило архбюро «АПЕКС», а сами работы выполняет компания Экобау — лауреат «Московской реставрации» 2019 года. Окончательно весь процесс планируют завершить в ноябре 2020 года.

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