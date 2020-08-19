Легендарную советскую звезду вернули на историческое место

Легендарную пятиконечную звезду, которая является символом Северного речного вокзала Москвы, вернули на историческое место после реставрации. Как сообщает Strelka Mag, ее уже водрузили на шпиль.

Позолоченная звезда появилась на здании вокзала в 1937 году. В ее центре находятся серп и молот, инкрустированные 741 уральским самоцветом, а именно топазами, александритами, аметистами, аквамаринами, горным хрусталем и бериллами. По данным «Москвы 24», каждый камень реставрировали вручную, утраченные самоцветы восстановили.

Звезда была демонтирована в начале реставрационных работ на речном вокзале — весной 2019 года. В феврале 2020 года руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал о планах завершить реставрацию звезды весной этого же года, однако она вернулась на шпиль только в конце лета, передает ТАСС.

Со звездой на шпиле Северного речного вокзала связан миф, что с 1935-го по 1937 год она находилась на Спасской башне Кремля. Однако позже выяснилось, что звезды просто похожи, но существенно различаются в деталях и даже были изготовлены в разных местах: звезда для Спасской башни — в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ), а звезда для речвокзала — на заводе № 81 имени Молотова.

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